"Te amo, papá": Televidentes aplauden actuación de Benjita en 'Como la vida misma' tras conmovedor capítulo

12 oct. 2023 - 16:10 hrs.

Una aplaudida actuación fue la que tuvo el actor Alexander Tobar como Benjamín en el capítulo de este miércoles 11 de octubre de "Como la vida misma".

En dicho episodio, Octavia (Ingrid Cruz) y Alonso (Diego Muñoz) conocieron la decisión del juicio por la custodia de "Benjita", la cual favoreció finalmente a la madre.

Ir a la siguiente nota

De esta forma, Alonso dejó de vivir con su hijo y en adelante tendrá que pasar solo algunos días del mes junto a Benjamín.

La despedida de Alonso con Benjamín

Tras conocer la resolución, Alonso fue hasta una sala especial en donde estaba Benjamín, esperando los resultados del juicio.

Benjamín de "Como la vida misma"

Allí Alonso y Octavia le contaron al niño la decisión: "Con la mamá vamos a tener que ponernos de acuerdo acerca de cuáles van a ser los días que vas a pasar conmigo. Pero nos vamos a ver todo el rato, nos vamos a ver siempre", dijo el personaje de Diego Muñoz.

Benjamín, tras oírlo, le dio un largo abrazo y le consultó por qué el tribunal decidió eso. "No me hicieron caso, yo les dije que quería vivir con los dos. No me hicieron caso. ¿Por qué no me hicieron caso?", expresó con la voz entrecortada por la tristeza.

Minutos después, en el momento que se retiraron de la sala, Benjita dijo "te amo, papá", fundiéndose los dos en un largo abrazo.

Las reacciones a la actuación de "Benjita"

Una actuación que conmovió y se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales por parte de los televidentes, quienes elogiaron la capacidad actoral de Alexander Tobar y Diego Muñoz.

No estoy llorando 😭 es una basurita nomas 😭pobre Benjita 🥺#comolavidamisma — Cristian Sepulveda Tejo (@TejoSepulveda) October 12, 2023

#comolavidamisma

Que pena la escena de benjita despidiéndose de Alonso!!!



Se me parte el alma — Sra..Juanita (@sweet_tory1) October 12, 2023

Pollito Benja actúa mejor que muchos .. sufro con el 😪 y la actitud de Octavia tan indolente me da rabia #comolavidamisma — paltica (@reinapaltaa) October 12, 2023

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Como la vida misma