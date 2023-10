Actualizan estado de Jean Philippe Cretton tras haber sufrido crisis de salud mental

12 oct. 2023 - 09:15 hrs.

No han sido días fáciles para el conductor de televisión Jean Philippe Cretton en cuanto respecta a su salud mental.

Durante los primeros días de octubre, el animador reconoció en su cuenta de Instagram que no se encontraba de lo mejor anímicamente.

"Hoy está siendo de esos días difíciles, amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia, me retan y me dicen ‘¡¿por qué tienes que hacer videos mostrándote así tan débil?!’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo", dijo a través de historias de la red social, según recoge Glamorama.

Jean Philippe sale de pantalla

A solo unos días de ese video, desde CHV, canal en el cual trabaja, confirmaron que el conductor estaba atravesando una crisis de salud mental que lo hizo salir de pantalla debido a que se tomó una licencia.

"Jean Philippe Cretton se ausentará momentáneamente de nuestras pantallas, por razones de índole personal y que son conocidas por la audiencia", aseveraron en un comunicado de prensa.

El medio Glamorama entrega, además, un nuevo antecedente sobre el estado de salud del conductor, asegurando que se encontraría internado en un centro de salud mental.

Desde el portal aseguraron que recibieron esa información desde una "fuente de confianza", la cual prefieren mantener en reserva.

Jean Philippe y la depresión

Fue en junio del 2022 cuando Jean Philippe reconoció que sufre de depresión desde hace años, la cual provoca que su estado de salud mental fluctúe durante algunos períodos.

"Esta tristeza es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Lamentablemente se ha ido poniendo un poco más compleja a medida que avanza el tiempo", es una de las frases que dijo en ese entonces, en el video que subió a sus redes sociales.

