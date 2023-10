Daniela Aránguiz revela fuerte episodio que vivió con Jorge Valdivia en Brasil: "Nunca me sentí más humillada"

12 oct. 2023 - 20:10 hrs.

Un intenso cruce de declaraciones es el que han tenido Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia desde que se separaron en octubre de 2022. De hecho, durante el fin de semana pasado, la expareja volvió a exponer su conflicto a través redes sociales.

La polémica volvió a encenderse luego de que en un programa de Zona Latina destaparan una supuesta infidelidad del "Mago" a Maite Orsini. Si bien, en un principio, Aránguiz no se refirió a este rumor, después tildó a la diputada de "cornuda".

El enfrentamiento entre Aránguiz y Valdivia

Lo anterior provocó que el futbolista defendiera a Orsini vía Instagram y que Daniela reaccionara a las palabras de su exmarido. "Me habría encantado que, de los casi 20 años que estuve con él, hubiera salido una vez a defenderme", partió diciendo Aránguiz.

Acto seguido, advirtíó a Valdivia que "si yo hablo y me contestan, yo voy a contar cosas, como por ejemplo qué estabas haciendo cuando estabas detenido y la Maite te salvó".

"Nunca me sentí más humillada"

Dicho esto, Daniela desclasificó un fuerte episodio que vivió con el padre de sus hijos cuando ambos vivían en Brasil. "Venía bajando de mi auto con mis dos guaguas muy chiquititas al jardín, y al frente había un kiosko de diarios, y allí estaban las mamás tapando el kiosko", relató.

En un principio no entendió la actitud de las mujeres, pero después descubrió que era para que sus hijos y ella "no nos diéramos cuenta de que la portada de uno de esos diarios, era Jorge dándose un beso con una mujer en Brasil".

"Nunca me sentí más humillada y me acuerdo perfectamente que nosotros sí estábamos juntos", lamentó Aránguiz, detallando que en una conferencia de prensa para su club, Jorge aseguró que estaban separados en ese momento.

Finalmente, la exbailarina manifestó que "a mí él me lavaba la cabeza diciéndome que lo hacía para que yo no quedara mal, pero lo hacía por él. Me gustaría que Jorge cambie, porque nosotros vamos a tener algo que nos va a unir para toda la vida".

