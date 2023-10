"Ahora la cornuda eres tú": Daniela Aránguiz arremete contra Maite Orsini tras supuesta infidelidad de Jorge Valdivia

07 oct. 2023 - 16:15 hrs.

La noche del jueves, Daniela Aránguiz tuvo una explosiva reacción en un programa televisión luego de enterarse de que abordarían un nuevo rumor sobre su exesposo, Jorge Valdivia.

En concreto, la panelista abandonó el espacio luego de que el editor, Pablo Candia, reveló que el exfutbolista le habría sido infiel a Maite Orsini.

Sin embargo, la exchica Mekano hizo las pases y regresó al programa, incluso opinando y dando consejos a la diputada, quien sería víctima de esta supuesta infidelidad.

"Ahora la cornuda eres tú"

Primero, Daniela aclaró que “esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mí no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere”.

Luego, añadió un comentario más potente y dirigido por completo a la parlamentaria de Revolución Democrática.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás”, aseveró.

“Y ahora la cornuda eres tú”, cerró la figura de televisión.

Rumores de renuncia al programa

Luego de haber abandonado el show de espectáculos de Zona Latina, surgieron rumores de que Daniela Aránguiz renunciaría al espacio televisivo.

Sin embargo, Aránguiz aclaró que no dejaría al programa, como había empezado a comentarse, y explicó su malestar a través de sus redes sociales.

