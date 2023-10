Dani Aránguiz explica su furiosa reacción tras conocer rumor sobre Jorge Valdivia: "Me da lo mismo lo que haga"

06 oct. 2023 - 22:10 hrs.

Una explosiva reacción fue la que tuvo Daniela Aránguiz en un programa televisión, luego de enterarse de que abordarían un nuevo rumor sobre su expareja, Jorge Valdivia. La panelista no estuvo de acuerdo con la temática y abandonó el estudio.

Todo ocurrió la noche del jueves en un programa de Zona Latina, cuando Pablo Candia, editor del espacio, reveló que el exfutbolista le habría sido infiel a Maite Orsini. Pese a que Daniela es parte del panel, no estaba enterada de que hablarían del padre de sus hijos y lo consideró una "falta de respeto".

"Me da lo mismo lo que Jorge haga"

Tras viralizarse este polémico episodio, Aránguiz decidió explicar a través de las stories de su cuenta de Instagram las razones detrás de su enojo.

"Quería comentarles lo de ayer, porque prefiero que escuchen la verdad desde mi boca y no de la boca de las demás personas que puedan especular muchas cosas”, partió diciendo.

Daniela Aránguiz/Instagram

La figura televisiva también se refirió a los dichos de Candia sobre Valdivia, asegurando que "me da lo mismo lo que Jorge haga con su vida privada, son cosas que no me interesan".

Asimismo, indicó que se molestó porque en la pauta de contenidos que se realiza una hora antes del programa, no se le informó que indagarían sobre la situación sentimental del ahora comentarista deportivo.

"Hablar de cualquier persona, con las personas que tengan que ver con la gente del panel sin consultar, sin prepararla para su reacción, es una maric...", agregó.

"Nunca me habían hecho una encerrona"

La exchica "Mekano" argumentó que "he trabajado en miles de programas de televisión y nunca me habían hecho una encerrona, eso es lo que yo sentí. Me enojé por la falta de criterio y por el poco profesionalismo, no por lo que pasó con él o si fue infiel o no".

En este sentido, cuestionó el actuar de Candia, quien jugó al misterio y le habría dicho que el hombre del conflicto era un actor. Es por esto que quedó sorprendida cuando mencionaron al "Mago".

"Me ven como la cara de hue... Encuentro que no me lo merecía", enfatizó. De todas formas, aclaró que no renunciará al programa, como había empezado a rumorearse.

