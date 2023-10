Jorge Valdivia responde a polémicos dichos de Daniela Aránguiz: "Solo te pido que dejes tranquila a las personas"

09 oct. 2023 - 20:30 hrs.

Siguen los coletazos tras la separación de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, sumando estos días, un nuevo capítulo en su conflicto, luego de que Daniela tratara a la diputada Maite Orsini de "cornuda".

En detalle, Aránguiz dedicó palabras a Orsini en Zona de Estrellas. "Dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas, y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás, y ahora la cornuda eres tú", le manifestó.

¿Qué respondió Jorge Valdivia a los dichos de Aránguiz?

El "Mago" utilizó su cuenta de Instagram para publicar un par de historias en las que se refirió al hecho.

En su primera historia de IG publicada, Valdivia comenzó apuntando a que "pasando los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda".

"Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes. Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes", agregó.

Finalmente, puntualizó en que "a los portales decirles que si van a llamar a alguien de cornuda, háganlo con seriedad. No sean básicos".

Sin embargo, horas más tarde borró la historia anterior, y subió una nueva en la que subrayó que "ya dejé pasado el mensaje. La historia se borra porque solo quería desmentir algunas afirmaciones que se hicieron durante la semana. Saludos".

