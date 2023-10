"Me encanta este reencuentro": Javiera y Clemente se besan por primera vez en 'Generación 98''

10 oct. 2023 - 15:45 hrs.

En el capítulo 74 de "Generación 98'" se vivió un impactante momento entre Javiera (Paloma Moreno) y Clemente (César Sepúlveda).

Tras haber ido a una comida con Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas), Javiera y Clemente quedaron solos en la casa de la economista, donde conversaron sobre la inversión inmobiliaria de Punta Virgen.

Ir a la siguiente nota

El primer beso de Javiera y Clemente

En el momento de despedirse, Clemente le confesó a Javiera que le encantó haberse reencontrado con ella, a quien conoce desde la universidad.

En ese instante, el empresario intentó besar a la esposa de Gonzalo (Nicolás Oyarzún), pero ella lo rechazó.

Sin embargo, segundos más tarde, Javiera sinceró que también le gustó que se hayan vuelto a acercar.

"A mí también me encanta este reencuentro y me siento muy cómoda contigo, de verdad. Me gusta mucho que conversemos y nos veamos. Buenas noches", señaló Javiera, para luego comenzar a acercarse a Clemente y besarlo.

"Generación 98'" se emite de lunes a jueves, desde las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime. Los capítulos de la historia se pueden ver de manera adelantada en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

Revive el primer beso entre Javiera y Clemente

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Generación 98