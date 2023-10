"Generación 98'": Así era la 'cara de lenteja' durante su etapa escolar

05 oct. 2023 - 23:30 hrs.

Durante los últimos capítulos de "Generación 98'" un nuevo personaje se unió a la trama. Se trata de Rocío "Pitu" Mardones (Lorena Bosch), quien es otra de las excompañeras del Colegio Saint Williams.

El rol de Pitu en la trama es ser la socia de Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) en el proyecto inmobiliario de Punta Virgen, con el cual desean dejar en la quiebra a sus excompañeros de curso.

Así era la "cara de lenteja" durante su época escolar

Macarena (Constanza Mackenna), la esposa del "Chico" Olmedo y su prima "la turca" (Francisca Imboden) pillaron al empresario junto a Pitu en un hotel, lo que levantó aún más las sospechas de una infidelidad.

Para descubrir quién era la mujer en cuestión, en el capítulo 73 de la teleserie, "la turca" siguió a Pitu hasta un bar, donde terminaron bebiendo juntas. Cuando la prima de Maca volvió a la casa, le contó todo lo que supo de esta misteriosa mujer.

Pitu en "Generación 98".

"Pitu se llama, pero ese no es todo el dato que te tengo, hay una cuestión que nosotras no habíamos contemplado y que no se te va a ocurrir jamás. Estudió en el Saint Williams", señaló.

Allí Maca decidió ir en busca del anuario para ver si Pitu había sido compañera de Hernán y fue así como dieron con la hoja de Pitu en el anuario.

"Chuta que se arregló", expresó "la turca" al ver la foto de una adolescente "cara de lenteja", apodo que adquirió porque "tenía una cosa en la cara", según contó Tomás (Felipe Rojas) en capítulos anteriores.

Pitu en el anuario.

Rocío Fátima Mardones Peñafiel era apodada como "lenteja, cara de lenteja, legumbre, leguminosa, papiloma, señorita eczema y garbanza Mardones".

En el anuario se puede ver que Pitu pasó 14 años en el colegio y que sus frases típicas eran "no presto resúmenes" y "Hernán, por favor (a gritos)". En regalo útil, sus compañeros le habrían dado "una crema Lechuga eterna", mientras que en su futuro proyectaba que iba a "casarse con Olmedorsh".

Pitu, antes y después

"Eran compañeros y ahora son amantes", expresó Maca luego de leer el anuario.

"Generación 98'" se emite de lunes a jueves, desde las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime. Los capítulos se pueden ver de manera adelantada en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

