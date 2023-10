"¿Alicia es tu amante, verdad?": Jacinta encarará a Juanjo en 'Generación 98''

05 oct. 2023 - 23:40 hrs.

El lunes 9 de octubre se emitirá un nuevo capítulo de la exitosa teleserie nocturna de Mega, "Generación 98", la que se trasmite de lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el avance, Juanjo (Nicolás Poblete) verá a su hija Jacinta (Alondra Valenzuela) con su teléfono y le pedirá que se lo devuelva.

En ese momento, la niña le mostrará una foto en la que aparece él junto a Sofía, su desconocida hija con Alicia (Lorena Capetillo).

En tanto, Loreto (Ignacia Baeza) se confesará con Martita (Daniela Ramírez) y le contará que desde hace un tiempo tiene una relación con un hombre menor que podría ser su hijo.

Loreto en "Generación 98".

Robin (Gabriel Urzúa), por su parte, irá a una cita para conocer un futuro pretendiente.

Además, Javiera (Paloma Moreno) y Clemente (César Sepúlveda) hablarán de Samuel (Robin), el supuesto novio de Martita. "No me da confianza y me preocupa", dirá la economista.

Luego, Clemente expresará sus sentimientos por la esposa de Gonzalo y le dirá que le encantó que se hayan podido reencontrar.

"¿Alicia es tu amante, verdad?"

Finalmente, Juanjo retará a Jacinta por hablar cosas de terceros. "Eso es un pecado", dirá el corredor de propiedades y su hija le responderá: "Mentir también es pecado".

"Yo sé que tú me estás mintiendo a mí. ¿Alicia es tu amante, verdad?", preguntará la niña entre lágrimas.

¿Qué responderá Juanjo? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Generación 98", el que se puede ver en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

