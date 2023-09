"Te amo, pero hasta aquí no más puedo llegar": Thiago terminó con Joselo en 'Como la vida misma'

29 sept. 2023 - 21:15 hrs.

En el capítulo de este viernes 29 de septiembre de "Como la vida misma" vimos un emotivo y desgarrador momento entre Thiago (Francisco Dañobeitía) y Joselo (Max Salgado).

Ambos llevaban varios episodios atravesando una crisis en su incipiente relación, principalmente por los problemas personales que tiene Joselo para asumir su orientación sexual.

Thiago le ha tenido paciencia, sin embargo, en el episodio de este viernes él decidió finalmente zanjar la situación, poniéndole punto final al romance.

El fin del romance de Thiago y Joselo

Joselo llegó a la casa de Thiago y por fin pudieron conversar. Allí, el personaje de Max Salgado reconoció que teme a que personas sepan que está iniciando un romance homosexual.

"Siempre he privilegiado la felicidad de los otros, de mi familia, por sobre la mía", expresó Joselo, a lo que Thiago le preguntó si se sentía culpable por esta relación.

Thiago termina con Joselo

"No sé si es culpa, pero, Thiago, yo en verdad vengo de una familia donde hay un montón de problemas, y yo, me cuesta, no quiero cargarles un problema más (...) Thiago, lo siento, yo soy así", explicó el joven.

Tras escucharlo, Thiago finalmente tomó una decisión. "Tú no estás listo. Todo el tiempo estás sufriendo (...) te conocí muy antes, o tú me conociste muy después. Yo te amo, pero yo hasta aquí no más puedo llegar. Jose, nosotros tenemos que terminar", concluyó.

