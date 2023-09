"No soy grosera, soy honesta": Marité Matus comparte mensaje en medio de dimes y diretes con Arturo Vidal

29 sept. 2023 - 15:45 hrs.

La influencer Marité Matus ha estado compartiendo a través de sus redes sociales algunos enigmáticos mensajes, los cuales estarían dirigidos a Arturo Vidal, su exesposo.

Por ejemplo, durante la tarde de este jueves 28 de septiembre, la influencer posteó una historia en donde aparece un emoji de excremento junto a una corona, el cual aludiría al apodo de "rey" o "king" del futbolista.

Los mensajes entre Marité y Arturo

La página Infama le consultó a Marité si es que su mensaje era dirigido a su exesposo, revelando un desconocido momento familiar.

Marité Matus

"Cuando una persona le falla a su hijo, dejándolo esperando en el colegio, ¡no se merece otra cosa!", expresó Matus, dejando en claro que el emoji sí era para Vidal.

Él luego, aparentemente, le contestó en su Instagram con una reflexión que, en parte, dice: "Cuando tú deseas con tanto odio que a una persona no le salga nada bien en su vida, cuando tratas de ensuciar su nombre o de hacerla quedar mal delante de otros".

Mensaje de Marité Matus e historia de Arturo Vidal

¿Marité se iba a quedar callada luego de esto? Claro que no. La influencer nuevamente ocupó sus redes sociales para lanzar lo que algunos interpretan como una indirecta a Vidal.

Esto porque la chilena posteó un video en el que una mujer dice: "No soy grosera, soy honesta. No soy agresiva, soy directa. Soy buena persona con quien lo es conmigo. No me esfuerzo por ser simpática, lo soy cuando quiero".

Bajo el clip, Marité escribió "atentamente, yo", dejando de esta forma en claro que comulga con cada una de las frases que la voz dice en el clip.

