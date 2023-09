"No puedo estar sin hacer nada": Memo Bunke consiguió trabajo en medio de su recuperación tras accidente

29 sept. 2023 - 09:15 hrs.

El comediante Guillermo Alburquenque, mejor conocido como Memo Bunke, sufrió una grave lesión el pasado 13 de septiembre que lo llevó al hospital.

Memo, además de ser humorista, también se dedica a realizar diferentes tipos de trabajo como "maestro chasquilla", es decir, labores menores de construcción.

"No puedo estar sin hacer nada"

Explicado lo anterior, resulta que el 13 de septiembre mientras estaba trabajando en la construcción, Memo Bunke se cortó la mano con una galletera.

Por lo anterior le pusieron un yeso —el cual ya se lo retiraron— y por estos días se sigue recuperando utilizando un vendaje, que le mantiene su brazo inmovilizado. El comediante tendrá que esperar dos semanas más para que le saquen los puntos y, luego, comenzar con la kinesioterapia.

"Ahora no puedo hacer mucho y lo que más me dijo el médico es que cuidara la mano y que no se me puede infectar. Igual soy bueno para ver series, películas, escuchar música, así que he estado en eso", indicó a LUN.

Si bien debe mantenerse en reposo, por estos días un amigo lo llamó y se está presentando en un bar como cantante. "A mí me gusta cantar más que ser humorista y me incentiva poder subirme al escenario, ahí siempre soy otro", expresó.

Sobre por qué decidió volver a trabajar, dijo que "mi señora estuvo más de un año con licencia, ahora volvió a trabajar, tenemos gastos diarios y cantando voy a ganar algo para sobrevivir. No puedo estar sin hacer nada. Pero me estoy cuidando mucho y hago lo que puedo con mucha precaución".

Algo que lo tiene motivado es que no perdió la movilidad de sus dedos, por lo que podrá tocar guitarra. "Hay que darle no más y tratar de recuperarme lo más pronto posible", sentenció.

