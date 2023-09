"Es tu vida, pero yo soy tu mamá": Kathy retó a su hijo y le pidió que se aleje de Carol en 'Como la vida misma'

28 sept. 2023 - 21:30 hrs.

La amistad de Sole (Sigrid Alegría) y Kathy (Claudia Pérez) podría quebrarse, debido a la actitud de los hijos de ambas en "Como la vida misma".

En el capítulo de este jueves 28 de septiembre, Bruno (Andrew Bargsted) se enfrentó a los combos con un compañero de clases, debido a que le estaba haciendo bullying a Carol (Octavia Bernasconi).

Por esta actitud a Bruno lo suspendieron por algunos días, lo que no dejó para nada contenta a Kathy, porque no es primera vez que su retoño tiene problemas por defender a la hija de Sole.

Kathy pone en aprietos a su hijo

Por lo anterior, el personaje de Claudia Pérez retó a su hijo (mientras su padre lo felicitaba por haber defendido a su amiga) y le exigió que pare de interceder por Carol, pues eso solo le ha traído contratiempos.

Kathy increpó a su hijo y le exigió que se aleje de Carol

"Si la Carol te lleva a hacer cosas malas, no le hagas caso, no le hagas caso, tú no eres un niño violento, tú nunca te habías agarrado a combos (...) tienes que alejarte de ella", le dijo.

Luego, nuevamente le solicitó que se distancie de ella, sin embargo, Bruno insistió en que no lo hará. Esa respuesta enfureció a Kathy y, por lo mismo, le dijo que va a tomar otras cartas en este asunto.

"Es tu vida, pero yo soy tu mamá. Y si tú no eres capaz de velar por tu bienestar lo voy a hacer yo (...) voy a hablar con la Sole", indicó, y casualmente quien golpeó la puerta fue justamente Sole. El detalle de esta conversación lo conoceremos en el próximo episodio.

