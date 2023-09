A 10 años de "No se aceptan devoluciones": Así luce hoy la actriz que interpretó a Maggie, la niña de la película

29 sept. 2023 - 08:00 hrs.

Hace 10 años, en el 2013, se estrenó la película "No se aceptan devoluciones". En ella, Eugenio Derbez interpreta a Valentín, un hombre mujeriego de Acapulco, México, quien de un día para otro debe convertirse en padre.

Y es que una de las muchas mujeres con las que estuvo en el pasado, llegó a su casa con una bebé en sus brazos, Maggie, y se la entregó a él para que la criara debido a que es su hija.

A Valentín no le quedó más que cuidarla, cambiando su modo de vida y convirtiéndose así en un padre ejemplar. Sin embargo, todo cambia cuando reaparece la madre de Maggie, cuando ella tenía 6 años, con un objetivo: luchar por la custodia de la pequeña.

El presente de la niña de la película

En este artículo no haremos spoilers de la película —pese a que se estrenó hace 10 años—, puesto que el tema que nos convoca acá es cuánto ha crecido Loreto Peralta, la entonces niña que interpretó a Maggie.

Actualmente, Loreto tiene 19 años y se encuentra estudiando producción audiovisual en Estados Unidos, para convertirse en productora al igual que Eugenio Derbez.

De hecho, en una entrevista que cita el medio El Universal, Loreto expresó que por estos días está "siguiendo un poco los pasos de mi maestro Eugenio, si nadie me va a contratar, entonces yo me daré trabajo".

"Creo que he descubierto mi pasión por coproducir y la verdad es que estoy emocionada del futuro y lo que se viene", añadió en la conversación.

Sobre haber participado en "No se aceptan devoluciones", dijo que "fue una bendición". "Me permitió descubrir mi pasión en la vida a una edad que me dio mucha ventaja", agregó.

Hace algunos días, Eugenio, a modo de conmemorar los 10 años de la película, subió fotos con Loreto, mostrando cómo ha pasado el tiempo por ambos.

