"Estaba intoxicada en alcohol": Javiera y Chico Olmedo enfrentarán su pasado en 'Generación 98'

27 sept. 2023 - 10:10 hrs.

En el capítulo de este miércoles 27 de septiembre de "Generación 98" se vivirá un impactante momento entre Javiera (Paloma Moreno) y Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas).

En el episodio 67, que ya se encuentra en MegaGO, el empresario nuevamente le recordará a la economista la noche que pasaron juntos en su etapa escolar, recibiendo una sorpresiva respuesta.

Ir a la siguiente nota

"Estaba intoxicada en alcohol"

"Hablemos de este tema. Esa vez yo estaba intoxicada en alcohol, borracha, con copete que tú me diste 'Chico'", expresará la esposa de Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Tras escuchar estas palabras, el empresario intentará bajarle la gravedad al asunto y le dirá que para él fue un bonito recuerdo, ya que fue su primera vez con una mujer.

Javiera en "Generación 98"

"Para mí no fue nada bonito y prefiero no tener ese recuerdo. Así que te pido que por favor pares con esto", le responderá la amiga de Valentina (María Gracia Omegna).

El chantaje de "Chico" Olmedo a Javiera

Luego, "Chico" Olmedo intentará convencer a Javiera de que su secreto jamás saldrá a la luz.

"Yo me quedo callado y tú te quedas callada. Así hemos guardado este secreto, es confianza. Por eso me da tanta lata y rabia que no te quieras meter a Punta Virgen, porque estás rompiendo esta confianza y a mí sí me daría mucha lata; me robaste mi virginidad, por despecho, que este secreto llegue a oídos de gente indiscreta", expresará Hernán.

La economista reaccionará furiosa a estas palabras, ya que sospechará que el empresario la está intentando chantajear para ingresar al negocio.

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Generación 98