La inusual experiencia que habría ayudado a Pablo Herrera a superar su adicción al alcohol

26 sept. 2023 - 19:10 hrs.

El cantante chileno Pablo Herrera (59) volvió a hablar de su adicción al alcohol, pero esta vez para contar cómo logró superarlo y los beneficios que eso ha traído a su vida: "despierto primero que todos. Ando contento".

Sin embargo, el autor de "Alto Al Fuego" reveló el inusual método que utilizó para dejar de lado la bebida.

Ir a la siguiente nota

"Yo era curado"

Herrera dijo haber comenzado a tomar por los efectos de la fama en su pasado familiar, pero también explicó cómo fueron sus días consumiendo alcohol. "Yo era curado", contó recientemente en su participación en el programa "Sin Dios Ni Late".

Instagram @phpabloherrera

"Es rico el copete. Es exquisito. En vez de un Ravotril, de ansiolíticos. Siempre me gustó el copete y el copete fuerte", explicó en el programa.

Pero hace unos siete años que Herrera no ha vuelto a consumir bebidas alcohólicas, afirmó.

"Agradezco tanto haber dejado el copete, porque trae problemas. Ahora que no tomo, despierto primero que todos. Ando contento", añadió Herrera.

La inusual experiencia de Pablo Herrera

Instagram @phpabloherrera

Pablo Herrera declaró haber tenido una inusual experiencia que lo habría llevado a alejarse de la bebida.

"Me hice sesiones de ayahuasca en la selva en Perú y eso me quitó la adicción, y de alguna forma me volví a enfocar en la música", aseguró el cantante.

La ayahuasca, una planta proveniente del Amazonas muy utilizada por las tribus de dicha región, es un conocido alucinógeno que se investiga por sus potenciales beneficios para la salud mental.

Incluso, en 2013 se publicó una investigación canadiense en la que se concluye que la ayahuasca podría ayudar a regular a las personas que sufren por adicciones al tabaco, cocaína o alcohol.

Todo sobre Famosos chilenos