De vender cintillos afuera de conciertos a viajar por el mundo: La historia del youtuber chileno "Wena Tito"

Para muchos, poder viajar por el mundo es un verdadero sueño. Y si de eso se puede tener una retribución económica, mejor aún.

Un claro ejemplo de esta práctica es Luisito Comunica, el famoso youtuber mexicano que se ha hecho ampliamente reconocido en el mundo hispano por recorrer distintos destinos, destacando diferentes aspectos de los mismos, como culturales, populares o culinarios.

"Wena Tito", un chileno viajando por el mundo

Pero Chile no se queda atrás, pues desde este lado del mundo también tenemos un representante que va generando contenido, el cual es compartido también en YouTube.

Se trata de Héctor Muñoz, quien conversó con Tita Ureta, quen viajó hasta Japón, país en el que está radicado el influencer, para conocer un poco más de su historia en lo que fue una nueva edición de "Ruta Verde", el programa que es transmitido por las pantallas de Mega y Mega Plus.

En diálogo con el programa, Muñoz confirmó que solía trabajar como ejecutivo de banco. "Me di cuenta de que eso no me llenaba. Lo mío era la creatividad y las comunicaciones. Además, siempre me gustó bailar: yo creo que uno de mis sueños frustrados es ser profesor de zumba o bailarín", se sinceró.

De vender cintillos en la calle a Japón

Sin embargo, todo fue más difícil para Muñoz en un momento, pues un complejo panorama económico lo obligó a dejar la carrera de Diseño Gráfico que estaba llevando adelante.

"Con lo que había aprendido en la universidad y con lo que tenía en la mano, me puse a vender cintillos afuera de los conciertos y afuera del Festival de Viña", contó.

"Fue una etapa difícil porque era un rubro nuevo. De haber estado sentado en el banco a ir a vender en la calle de manera ambulante, fue súper difícil esa transición y ese proceso, y agradezco eso porque me tiene hoy en día viajando", relató.

Y efectivamente, hoy en su canal de YouTube tiene más de 100 registros en distintas partes del mundo, aunque principalmente en Asia.

En sus videos se le puede ver visitando desde supermercados hasta haciendo viajes en avión y probando comidas callejeras de los países que visita.

