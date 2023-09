"No es mi papá": Ignacio y Sofía tendrán fuerte discusión por Julián en el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones"

21 sept. 2023 - 17:45 hrs.

En el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones", veremos que el detective Ignacio (Felipe Contreras) impondrá su punto de vista frente a Sofía (Magdalena Müller).

Recordemos que ambos son pareja y se encuentran esperando a su primer bebé juntos. Es por lo anterior que Ignacio y Sofía han decidido que es momento de vivir juntos.

La decisión de Ignacio

Hace algunos episodios, vimos que el padre de Sofía, Julián (Julio Milostich), le había pedido a su retoña que se fuera a vivir a su casa con Ignacio.

Algo que ella aceptó feliz, pero que no convenció del todo al detective. Y en el próximo episodio, él le dirá claramente que esa no es una opción y que no se irá a su casa.

Esto no le parecerá para nada a Sofía. "Tú escuchaste a mi papá. Él nos pidió explícitamente que quiere que todos vivamos allá con él, que quiere tenernos a todos unidos como familia", expresará.

Sofía e Ignacio discutirán sobre la casa en la que vivirán

"Yo no me voy a ir a vivir a tu casa, Sofía", le responderá Ignacio, dejando desconcertada a Sofía quien le pedirá más explicaciones sobre su respuesta.

Al respecto él complementará sus dichos indicando, "Julián no es mi papá ni mi jefe ni nada, Sofía. Yo jamás voy a vivir bajo su alero. Y menos bajo sus órdenes", sentenciará.

