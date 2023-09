Chico Olmedo recordó el trauma que marcó su niñez en "Generación 98": Todo fue culpa de Tomás

07 sept. 2023 - 09:00 hrs.

En el capítulo de este jueves de Generación 98' los espectadores podrán conocer uno de los mayores traumas de "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas), el cual lo marcó para el resto de su vida.

Todo ocurrirá en el episodio 57, que ya está disponible en Mega Go, en el cual el empresario tendrá una reunión con Loreto (Ignacia Baeza), donde recordará el hecho de su infancia protagonizado por Tomás (Felipe Rojas).

En su recuerdo, ocurrido en 1995, Olmedo fue encerrado en una cabina que estaba dentro del camarín de mujeres, en una supuesta "broma" por parte de su compañero.

El trauma de Chico Olmedo

"Donde estabas tú, la más mina del colegio, la reina. Estabas tú, Loreto, viendo como ese awe… me encerraba en un cubículo, que ni siquiera tenía water. Al principio pensé que estaban jugando, que era una broma, que me iban a soltar después que se acabara la pichanga. Pero no, no pasó, no llegaron", recordará Chico Olmedo

Chico Olmedo contará su trauma

"Y ahí pasó un día, pasaron dos días, hasta que el sábado apareciste tú y me abriste la puerta. Te pedí que me sacaras de ahí ¿Qué hiciste tú?", manifestará el empresario, a lo que Loreto responderá: "Te pasé una negrita y un yogurt y te dije que aguantaras un día más porque el Moco te iba a sacar el otro día".

"No me los pasaste Loreto, me lo tiraste como se le tira la comida a un perro. Yo siempre me he preguntado por qué no me dejaste salir. Tú me viste ahí, nos miramos a los ojos Loreto. Estaba preocupado por mi familia. Tenía frío", reprendió.

"Tenía que ser querida"

Estas palabras dejarán sumamente afectada a la madre de Sebastián (Lucas Maffei), quien intentó explicar lo sucedido, rememorando su popularidad.

"No hay ningún día en que no piense en esa historia. Y te juro que no tenía de lo heavy que era para tí hasta que te vi, tiritando, y me miraste con esos ojitos de pena. Pero no podía volver. Era la reina, la más popular, tenía que ser querida, tenía que ser aceptada por todo el colegio. Perdón", sentenció.

