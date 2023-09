"Si no, no vayan": Raquel Argandoña revela el monto del regalo que le tendrían que llevar en su boda

04 sept. 2023 - 11:10 hrs.

La figura de televisión chilena, Raquel Argandoña, se encuentra soñando con lo que sería la fiesta de su eventual futuro matrimonio.

Argandoña solo se ha casado una vez en su vida hace ya más de 30 años, en la década de los 80, con el expiloto de la Fórmula 1, Eliseo Salazar. Dicha unión llegó a su fin y fue anulada, puesto que cuando hizo el trámite de disolución de matrimonio en nuestro país aún no existía la ley de divorcio.

El matrimonio de Raquel Argandoña

En un programa de TV+, Raquel comenzó a soñar luego de que sobre la mesa pusieran el tema de los matrimonios, y cuánto es lo mínimo que se debería gastar en el regalo para un evento de esta magnitud.

Al respecto, José Miguel Viñuela dijo que para él, una cifra aceptable para desembolsar son "$100 luquitas", lo que despertó la desaprobación de Argandoña. "Que eres cagad... (apretado) $100 lucas, ¿estás loco?", expresó.

Y es que para ella lo mínimo deberían ser $200 mil. "Comes, lo que vas a tomar, mínimo me vas a tener que pagar lo que vas a comer", aseveró.

Luego se puso en el caso de que ella se casara. "Si yo me casara me gustaría que me regalen lucas para viajar. Mínimo 200 lucas por pareja, si no, no vayan. Si yo me llegara a casar algún día, me gustaría que fuera súper poca gente y me gustaría que me regalaran mínimo... me tendrán que regalar mínimo $200 lucas, si me llegara a casar. Menos, prefiero que no vayan y me digan ‘no puedo ir’ y así corro la lista", aseveró.

Por otra parte, adelantó que para su cumpleaños a fin de año, los invitados tendrán las instrucciones claras en la invitación. "Si yo celebro mi cumpleaños el 5 de diciembre tienen que regalarme buenos regalos. Voy a poner cuatro alternativas", adelantó.

Dentro del listado dejó en claro que no quiere ningún ser vivo, entendiéndose por ello las plantas y mascotas. "No me gustan las cosas vivas. Yo lo que quiero vivo ya lo tengo", cerró.

