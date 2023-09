Sin torta ni niños: Coni Piccoli revela detalles sobre cómo será su matrimonio

02 sept. 2023 - 18:00 hrs.

Constanza Piccoli, la recordada actriz de "BKN", reveló nuevos detalles de los adelantos para la celebración de su matrimonio con el publicista Nicolás Achá.

Fue en agosto de 2021 que la pareja se comprometió durante unas vacaciones por Europa, después de más de 6 años de relación. Desde el anuncio de su compromiso que la actriz no había revelado más detalles de la celebración, hasta enero de este año, cuando informó que el evento será este 2023.

Ahora, la actriz reveló inéditos detalles a través de sus historias de Instagram.

Constanza Piccoli / Instagram

¿Quiénes estarán invitados?

Según explicó Coni Piccoli, por el momento la lista de invitados varía entre las 260 y 280 personas, un número que también está definido por el lugar en que se organiza la celebración.

La actriz decidió que su fiesta se hará en el centro de eventos Hilaria, un espacio ubicado en Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, y en donde estarán algunas caras conocidas.

Es que Piccoli adelantó que entre la lista de invitados hay personalidades públicas, amigos y amigas de la actriz, como Catalina Castelblanco, Valentina Flores, Emilia Dides y Diego Jerez ("Ni tan zorrón").

¿Cómo se verá la novia?

Por el momento, sobre el look de Coni, como toda novia, es un detalle reservado. Pero aun así, contó que se pondrá dos vestidos, uno exclusivamente para la ceremonia por el civil y otro que utilizará durante la fiesta, una sugerencia que recibió de la modista detrás de las prendas.

"Yo siempre tuve en mente un vestido, y ellas me dijeron '¿por qué no usas dos?' Así hay uno más relajado y sexy para la fiesta y el otro de la ceremonia que es más romántico. Me encantó la idea", dijo.

Ni torta ni niños

Algunos de los detalles más llamativos de su celebración, es que la pareja decidió sellar su vínculo solo ante la ley, por lo que se casarán por el civil y luego harán la fiesta, con una unión simbólica en otra fecha.

Además, no habrá torta que partir durante el matrimonio. "Nadie se come esa torta, es solo decorativa, solo un simbolismo. En verdad nadie se la come, se pierde, es carísima. No le encontré sentido mandar a hacer una torta", explicó.

Por último, la fiesta será una instancia que será "libre de niños", a excepción del sobrino de su pareja, pues Coni espera que todos sus invitados se puedan relajar y pasarla bien.

"Quiero que la gente que va, los adultos, la pasen muy bien. Que se relajen. Además, en nuestras familias no hay muchos niños", explicó.

