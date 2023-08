"Vi cosas que no me gustaron": Arturo Vidal revela sus razones para alejarse de la hípica y vender su haras

30 ag. 2023 - 19:00 hrs.

Hace algunos días se conoció que el futbolista chileno Arturo Vidal pondría a la venta uno de sus negocios en Chile: su haras de caballos fina sangre llamado "Il Campione", ubicado en la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

Algunos comentaristas deportivos, al enterarse de la noticia, aseguraron que esta decisión se basaba en problemas económicos que estaría atravesando el "King", sin embargo, él mismo se encargó de desmentirlos.

La venta del haras de Arturo Vidal

Tras conocer el revuelo que provocó esta noticia, a través de una transmisión de Twitch dio los motivos de por qué piensa venderlo.

"El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho tenerlo, tener y criar mis caballos", expresó de entrada, según sus dichos recogido por Emol.

En este sentido, añadió que "llega un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño".

Arturo Vidal en su haras

Con sinceridad, luego dijo que "me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría".

Sobre cuando se concretará la venta, indicó que "no he puesto nunca un precio. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol".

A modo de cierre, dijo que con el haras "no estoy gozando como quisiera, estoy metiendo mucha plata. Prefiero que vaya a otras cosas en lugar de desperdiciarla en algo que no estoy disfrutando".

"Esa es la verdad, lo diré cuando quiera hacerlo (venderlo), pero no crean en lo que dicen. Varios van a decir que tengo problemas de plata, pero no entiendo. Yo me compré cosas, ¿acaso no las puedo vender? ¿Cómo pueden ser tan tontitos? ¿Quieren que las queme, las regale o las sortee? Uno compra para vender también", concluyó.

