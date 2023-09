Álvaro Salas confirma el fin de su matrimonio con Maritza Soto después de 33 años: "Qué paciencia la señora"

02 sept. 2023 - 09:00 hrs.

Álvaro Salas reveló públicamente que se encuentra separado de su esposa, Maritza Soto, luego de 33 años de matrimonio.

Un vínculo que no estuvo exento de dificultades y parecía indestructible, luego de haber vivido la bullada infidelidad por 8 años de parte de Álvaro con Tatiana Merino y, por si fuera poco, tener dos hijos fuera del matrimonio.

El fin del matrimonio de Álvaro Salas

En un programa de Canal 13, emitido durante este fin de semana, Álvaro reconoció que actualmente se encuentra soltero, puesto que su relación llegó a su término.

"Estoy muy bien, muy tranquilo, tenemos una relación muy civilizada. Fueron 33 años, qué paciencia la señora", expresó de forma escueta, dejando en claro que el quiebre se dio en medio de la pandemia de coronavirus.

El comediante, quien no entró en mayores detalles, dentro de lo poco que contó dijo que Maritza se fue a vivir a Viña del Mar, mientras que él se mantuvo en Santiago, junto a una de sus hijas.

Álvaro Salas y las heridas de su matrimonio

En 2019, luego que se conocieran dos demandas de paternidad contra él, Álvaro Salas conversó sobre las heridas que dejaron en su matrimonio estos eventos.

En la entrevista que dio a la revista Sábado, el comediante, sobre sus infidelidades, se preguntó: "¿Por qué fallé? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué paso por esto? Si yo me enamoré de mi señora, y me casé hace tantos años y hemos durado tanto tiempo".

"Yo creo en la monogamia. Creo en el matrimonio para toda la vida", agregó, asegurando que estos hechos produjeron "un quiebre que estamos reconstruyendo... la relación de amor con mi hija y mi señora resistió este tremendo embate que ojalá no se repita nunca más".

