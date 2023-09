"Comprendió que era lo mejor": Hermano de Silvina Luna tomó decisión de desconectarla de respirador artificial

01 sept. 2023 - 13:00 hrs.

La modelo Silvina Luna falleció este jueves 31 de agosto, a sus 43 años, tras haber pasado cerca de 80 días internada en un hospital de Buenos Aires, Argentina. Su deceso se produjo por un shock séptico que le provocó una falla multisistémica.

Si bien esa fue su causa de muerte, lo cierto es que Silvina cuando fue internada acarreaba varios problemas de salud, como hipercalcemia e insuficiencia renal, causadas tras recibir inyecciones de metacrilato en su cuerpo.

Hermano de Silvina tomó la decisión

En sus últimas horas de vida, Silvina fue intubada y la junta médica conversó con la familia, explicándoles que la esperanzas de vida para la modelo eran mínimas, por lo que ellos tenían que tomar una decisión: seguir manteniéndola viva con un respirador artificial, o derechamente desconectarla hasta que eventualmente se produjera su deceso.

Quien finalmente tomó la decisión de desconectarla fue su hermano, Ezequiel Luna, tras varias conversaciones que tuvo con el equipo médico.

Así lo contó el periodista Ángel de Brito en el programa trasandino "LAM", revelando que si bien tomaron la decisión esta semana, los doctores venían ofreciendo esta alternativa hace bastante tiempo.

"Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando, porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana. Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía", expresó el periodista.

Ezequiel habría decidido desconectar a su hermana el miércoles 30 de agosto, pero esperó un día más, al 31, para que finalmente lo hicieran, buscando una posible mejora que finalmente no llegó.

"Cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir. Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones", agregó el periodista.

