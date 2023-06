"Me comencé a desmayar": Belén Soto sufrió accidente doméstico que la dejó en la clínica

16 jun. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer y escritora chilena Belén Soto reveló, a través de su cuenta de Instagram, que tuvo un accidente doméstico, que la llevó directamente a la clínica.

Mediante sus historias de la mencionada red social, Belén subió imágenes desde la clínica, revelando qué fue lo que le sucedió.

El accidente de Belén Soto

En la primera foto, Belén Soto aparece recostada sobre la camilla del recinto asistencial con los ojos cerrados, realizando el signo de la paz a la cámara.

"Caí nuevamente por acá", escribió encima de la foto, junto a una cara triste. En la siguiente historia publicó una imagen en la que aparece sentada en una silla de ruedas, y su pie con una bota ortopédica.

"Pie quebrado y debo viajar este sábado (17 de junio). ¿Tips? ¿Recomendaciones? ¿Sugerencias?", le pidió a sus fanáticos.

Horas más tarde, Soto subió una historia larga de texto, en la que explica qué fue lo que le pasó, dejando en claro que fue por un descuido.

"Para terminar la historia y puedan reir, esto ocurrió bajando unas escaleras después de entrenar, por ir mirando el celular y no poner atención. Obvio que todos me vieron, rodé hasta caer. Yo tratando de mostrarme como que todo estaba bien, siempre digna, pero era tanto el dolor que me comencé a desmayar", escribió.

"Gracias por todas sus recomendaciones, ahora está con harto hielo, bota y analgésico, porque se está comenzando a poner morado", indicó.

