"¿Qué es lo que está fumando?": Paty Maldonado responde tajante a Manu González por "teoría" de su accidente

¿Qué pasó?

La cantante y panelista de TV, Patricia Maldonado, se recupera luego de protagonizar hace unos días un accidente en la ruta 68, donde volcó su vehículo en las cercanías de Curacaví.

Luego de revelar las consecuencias que le dejó en su cuerpo este siniestro, aprovechó de responder una teoría que el opinólogo Manu González planteó sobre este hecho.

¿Qué dijo la Maldo?

El hispano afirmó que “la señora vive en la zona antigua de Curacaví, es un terreno bien escarpado, es subiendo la montaña. Entonces, para bajar ella por regla general no se pone el cinturón, porque le es más complicado manejar, quizás por su condición física. Y cuando llega a la autopista se pone el cinturón, ya cuando llega a la carretera”.

La conductora de Las Indomables alzó la voz y fue enfática al responder al opinólogo. “¿Qué es lo que estará fumando el Manu? Si el Manu me conoce. Si yo hubiera ido sin cinturón lo digo sin problemas, es una irresponsabilidad, pero no. Cuando yo salí de aquí estaba lloviendo muy fuerte, entonces lo primero que hice fue ponerme el cinturón”, aseguró la ex Mucho Gusto.

“Habrá escuchado mal... de repente la gente dice cosas que a lo mejor entendieron mal, Manu es una bellísima persona, no creo que lo haya hecho con mala intención, porque yo lo considero como de mi familia”, dijo Paty Maldonado en Somos un Plato.

