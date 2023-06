"Toda una diosa": La doctora Polo muestra su nuevo cambio de look al estilo Miley Cyrus

15 jun. 2023 - 20:00 hrs.

La querida doctora Ana María Polo decidió hacer unos cambios en su cabello para refrescar su look y eligió la tendencia primaveral bicolor que impuso Miley Cyrus. La presentadora de "Caso Cerrado" mostró a sus seguidores parte del proceso del cambio y el resultado final.

Ana María Polo de deshizo de sus mechas cobrizas para aplicarse rubio y un tono más oscuro de forma muy contrastada, y así unirse a esta tendencia que ha sido adoptada por muchas famosas durante la primavera en el hemisferio norte.

“¡Hola amigos! Les comparto mi cambio de look para el verano inspirado en @mileycyrus. ¿Qué les pareció?”, escribió la conductora de televisión en el reels que compartió en Instagram.

En las primeras imágenes, la doctora Polo posa con su cabello despeinado antes del cambio. Luego se muestra sentada mientras el estilista aplica los tintes, alistándola para su transformación.

Al video, la moderadora le agregó la foto de Miley Cyrus y lo musicalizó con el tema “Flowers” de la cantante estadounidense.

Ana María Polo de Caso Cerrado cambio su look pic.twitter.com/bsfsG4ZRhf — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 14, 2023

El nuevo look de la doctora Polo

Tras compartir el video, sus seguidores reaccionaron para dar su veredicto sobre la tendencia bicolor.

“Al fin, podré morir en paz sabiendo que mire tu cabello platinado, deberías seguir así y matizándolo cada vez más para que te agarre un tono brutal, doctora”; “Toda una diosa. Me encantó. Y a disfrutar del verano, queen”; “¡Mi querida y admirable Ana! ¡Hermoso cambio! ¡Se ve espléndida!", escribieron.

Pero también recibió críticas: "No me gusta ese color, no le queda bien es mi opinión"; “Ya no está en edad para esas cosas”.

