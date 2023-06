Reaparece "Mi Bella Genio" a los 91 años: Así posa Barbara Eden junto a "Sabrina, la bruja adolescente"

Las redes sociales vieron llegar un inesperado remake de "Mi Bella Genio" gracias a su actriz protagonista, Barbara Eden. A través de Instagram, se hicieron públicas imágenes de la estrella durante una convención en Kansas, Estados Unidos, junto a otras celebridades, donde posó en un video imitando a su personaje “Jeannie”.

A sus 91 años, la intérprete aprovechó para lanzar su “hechizo” en video junto a otra colega “mágica”, Melissa Joan Hart, quien interpretó a “Sabrina, la bruja adolescente” durante su juventud.

I'm excited to be back out and looking forward to meeting everyone at my upcoming public appearances! From Kansas City and onward, all my confirmed appearances are on my website!! So blink- I mean, CLICK over now to find out if I'll be near you this year! All confirmed… pic.twitter.com/2EOQ0xRzAC