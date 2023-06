Kate Middleton en su look más casual: así luce con ropa deportiva y una coleta para jugar rugby

11 jun. 2023 - 17:00 hrs.

Luciendo ropa deportiva y una cola en el cabello, la princesa de Gales, Kate Middleton, demostró lo mucho que le gustan los deportes, en especial el rugby. La futura reina de Inglaterra derrochó simpatía en el Maidenhead Rugby Club.

La participación que tuvo la esposa del príncipe William, primero en la línea de sucesión del trono británico, en el Rugby Football Unión comenzó en 2020 cuando asumió como patrocinadora, cargo que ocupó hasta esa fecha su cuñado Harry, quien renunció como miembro de la familia real, reseña Daily Mail.

The Princess of Wales has arrived at Maidenhead Rugby Club to take part in a rugby skills session and develop the conversation around the crucial early years by including discussions on fatherhood. pic.twitter.com/9aocfJvgVn — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 7, 2023

Middleton está concentrada en concientizar sobre la salud mental y aprovecha para proyectar juventud y dinamismo para resarcir un poco el hecho que casi todos los miembros activos de la realeza hoy tienen más de 50 años.

The Princess at Maidenhead Ruby Club pic.twitter.com/Qeqv05hv0L — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 7, 2023

Kate Middleton acompañada de grandes figuras del rugby

Kate Middleton, de 41 años, antes de iniciar la jornada de reuniones compartió con figuras reconocidas del rugby que también apoyan a su alteza real en su empeño por mejorar las condiciones emocionales de los jóvenes británicos.

Entre las figuras estuvieron Ugo Monye y Danny Care. La futura reina saltó e incluso giró mientras atrapaba la pelota para lanzarla a sus compañeros de equipo, que consideraron que era una “buena jugadora”.

Luego de demostrar su faceta de atleta, sostuvo reuniones y hasta protagonizó una escena conmovedora cuando Sarah Renton, la madre de una joven que murió mientras batallaba contra la depresión, le regaló unos zarcillos cuyas ventas servirán para campañas para prevenir esta enfermedad mental. Kate prometió a la mujer que usaría los pendientes.