"Se arrojan cosas": Revelan nuevos detalles de las discusiones que tendrían el príncipe William y Kate Middleton

No todo es lo que parece. Los rumores sobre una posible ruptura entre el príncipe William y Kate Middleton son cada vez más fuertes y ahora se revelan nuevos detalles de los altercados que habrían tenido durante los últimos meses.

La pareja no pasa por un buen momento, luego de que saliera a la luz una supuesta infidelidad del hijo mayor de la fallecida princesa Diana.

Hasta ahora, no hay un comunicado oficial que desmienta o confirme la posible crisis en el matrimonio que siempre se había mostrado como uno de los vínculos más sólidos dentro de la realeza británica.

¿Kate Middleton y William se separan?

Sin embargo, versiones afirman que el matrimonio de Kate y William se tambalea. Según Tom Quinn, autor del libro "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", Kate Middleton y el príncipe William tienen discusiones fuertes.

"No todo es dulzura. Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila y William también, pero no siempre es cierto", reveló el exmiembro del personal del Palacio, durante una entrevista difundida por el Heraldo USA.

Quinn dijo que incluso los altercados han terminado en gritos e insultos: "Como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables, pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede. Kate es muy tranquila. William es un poco exaltado”, insistió.

Las declaraciones del extrabajador surgen luego que Kate compartiera una fotografía en la cuenta oficial de la realeza posando junto a sus hijos, pero sin la compañía de su esposo para celebrar el Día de las Madres.

