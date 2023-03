Juntos en un acto público: Así reaparecen Kate Middleton y el príncipe William en medio de rumores de infidelidad

Los rumores sobre la supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton crecen, mientras ellos reaparecen juntos en el Día de la Commonwealth 2023.

La pareja llegó al evento que conmemora la carta firmada por la reina Isabel II, en la que se comprometen a defender los valores de la libertad, educación y prosperidad. Durante esta fecha se realizan actividades culturales, educativas y religiosas a lo largo de una semana.

Kate Middleton Wears Special Gift from King Charles for Her First Commonwealth Day as Princess of Wales pic.twitter.com/CPLeSv44Fy

Ir a la siguiente nota

Durante el evento, la pareja conformada por Kate y William fue la más fotografiada, esto por el interés que despiertan en medio de los crecientes rumores de infidelidad por parte del heredero al trono.

Según medios británicos, los príncipes de Gales están en medio de una crisis. Incluso aseguran que William no pasó el Día de San Valentín con su esposa, sino que lo hizo con su supuesta amante: la modelo Rose Hambury.

#Rosehanbury and #KateMiddleton apparently grew close through their charity work with East Anglia's Children Hospice., They are now not that much closer amind #princeWiliams

Love affairs scandal with Rose.#uk #love #FBPE #Westminster #TheSundayExpress #thesun #RoyalFamily pic.twitter.com/ZQc5ARfbCR