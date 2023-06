"Nunca se me ha caído mi hijo": Octavia da cortante respuesta a Sole por accidente de Benjita en 'Como la vida misma'

08 jun. 2023 - 21:15 hrs.

Un tenso momento se vivió entre Octavia (Ingrid Cruz) y Soledad (Sigrid Alegría) en la teleserie "Como la vida misma", luego del accidente de Benjamín (Alexander Hidalgo).

Resulta que el hijo de Octavia llegó a la clínica tras sufrir una caída, provocada por el retoño de Soledad, Damián (Bastián Morales), mientras jugaban a la lucha libre.

"Nunca se me ha caído mi hijo"

Benjamín tuvo que ser llevado a la clínica porque su cabeza no paraba de sangrar, y hasta allá llegó también Octavia para auxiliar a su hijo.

El personaje de Ingrid Cruz llegó unos minutos después, cuando Benjamín ya estaba en el box de atención con su padre Alonso (Diego Muñoz), por lo que se topo en el lobby con Soledad.

Ella allí le explicó lo ocurrido, ante una Octavia que reaccionó todo el momento a la defensiva, mientras que Soledad le intentaba bajar el perfil a lo ocurrido.

Octavia tendrá una dura respuesta para Soledad

"Al parecer se cayó y se pegó en un mueble, y se pegó en la ceja y tú sabes lo escandalosas que son las cejas...", alcanzó a decir Soledad, recibiendo una dura respuesta de Octavia, quien le rebatió diciendo: "No, no tengo la menor idea, nunca se me ha caído mi hijo".

