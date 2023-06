"Me ayudó a volver a respirar": Karen Bejarano cuenta cómo su hijo la auxilió antes de su internación psiquiátrica

08 jun. 2023 - 13:00 hrs.

Fue en el año 2021 cuando la influencer y cantante Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, sufrió graves problemas de salud mental que la llevaron a ser internada en una clínica por algunas semanas.

Este momento de su vida la cantante lo recordó en un pódcast que lidera la comediante Maly Jorquiera, asegurando que esta crisis fue algo que detonó luego de años de problemas.

Ir a la siguiente nota

La ayuda que Karen recibió de su hijo

"Estuve internada en un hospital psiquiátrico, porque fueron muchos años que yo guardé muchas vivencias, muchas dolencias que eran traumas, que yo, por ignorancia, por no conocer de salud mental, pensaba que uno podía vivir con eso", indicó de entrada.

En este mismo sentido, Bejarano detalló que los problemas dicho año le rebotaron "en la cara" y tuvo que hacerse cargo de aquello.

"Existe la posibilidad de que no lo hagas y sigas viviendo con ese dolor permanente, pero yo creo que es mucho más saludable enfrentarlo y decir, 'bueno, es lo que tengo que hacer para ser mejor'", expuso.

Sobre el día en que todo detonó y fue internada, recordó que "tengo flashes del momento, no me acuerdo en un 100%, solo sé que mi hijo me ayudó a volver a respirar, me hizo ejercicios de respiración, hasta que llegó Juan (Pedro Verdier, su esposo) y me llevaron a urgencias".

Karen Bejarano recibió la ayuda de su hijo

"Me salió absolutamente todo lo que nunca pensé que iba a decir (...) Tuve que hacerlo, porque me dio esta crisis y ahí boté y como que vomité información, salió todo. Yo no quería que se enterara mi marido, mi hijo. Y se enteraron de la peor forma, que fue con una crisis de pánico y obviamente yo terminé internada", añadió.

Esta revelación provocó un antes y un después en su vida y también en su familia: "Muchas veces cuando uno lo habla y lo externaliza, la familia dice ‘bueno, esto no se puede hablar, porque no puede salir de acá’. Obviamente la familia se quiebra (...) Y al final uno se transforma en la mala, en la que hizo el daño irreparable. Y fue finalmente lo que detonó que, por lo menos yo como víctima, me encerrara en esto e hiciera como que nunca pasó".

Todo sobre Famosos chilenos