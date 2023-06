"Fue canje": Diseñadora desmiente a Raquel Argandoña por asegurar que compró una chaqueta cuando fue un regalo

08 jun. 2023 - 10:45 hrs.

En la polémica se encuentra la conductora de televisión Raquel Argandoña, tras vestir una chaqueta exclusiva de una diseñadora chilena.

¿Por qué esto sería polémico, se preguntarán ustedes? Resulta que Argandoña la lució en un programa de TV+, asegurando que fue una compra que hizo tiempo atrás.

"Tiene una R de Raquel (...) las hacen unos amigos gays, pero son exclusivos. Son maravillosos", detalló, mientras explicaba el diseño de la prenda.

Luego dijo que "esta la pagué", dejando en claro que no habría sido canje, modalidad muy usada por influencers y famosos del espectáculo.

Desmienten a Raquel Argandoña

No obstante, esta declaración habría sido mentira. Así lo dejó en claro la propia diseñadora de la casaca, llamada Jane Lavanderos, dueña del emprendimiento "Love and the Rock".

A su cuenta de Instagram, la modista subió una historia en la que aparece el momento en que Argandoña habla sobre la prenda, escribiendo encima: "Perdón, pero esta chaqueta la hice yo y fue canje. Gracias".

Historia de Jane Lavanderos

Cabe precisar que el canje es una modalidad en que una empresa o negocio entrega un artículo a algún famoso o influencer, a cambio de que lo promocione.

El 21 de diciembre de 2019, Jane subió una imagen en la que aparece Raquel luciendo la chaqueta, celebrando que le haya gustado el diseño. "Qué lindo que te gustó la chaqueta que hicimos para ti. Todos los detalles que sentimos te representan, están plasmados en esta chaqueta. Que la disfrutes", indicó.

Publicación de Love and the Rock de diciembre de 2019

