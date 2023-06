¿La reconociste? Recordada actriz Adela Calderón apareció en "Como la vida misma" como la expareja de Armando

07 jun. 2023 - 21:30 hrs.

La teleserie de Mega "Como la vida misma" presentó un nuevo e inesperado personaje en el capítulo de este miércoles 7 de junio, que trajo de vuelta a una recordada actriz nacional.

Y es que en el episodio de hoy, reapareció en escena Adela Calderón, actriz con larga trayectoria en el mundo de las teleseries y que hace años se encontraba retirada del espectáculo.

El personaje de Adela Calderón

Mientras Malú (Coca Guazzini) y Armando (Héctor Noguera) se encontraban bailando en una salsoteca, Chichi (Adela Calderón) apareció en escena, encarando al galán maduro.

"Que me tenías botada oye, tanto tiempo que no te dabas una vuelta (...) andas con otra, me presento, Chichi de Gregorio, la ex del caballero acá", señaló de entrada el rol de Adela Calderón.

Adela Calderón en "Como la vida misma"

Unos minutos después, los tres se sentaron en una mesa y Chichi comenzó a decirle a Malú todas las técnicas de seducción que empleó Armando con ella y que, coincidentemente, repitió con el personaje de Guazzini.

"Toda la receta me la sé", dijo Chichi antes de pararse de la mesa, ante una descolocada Malú, quien luego solo atinó a levantarse e irse.

Chichi incomodó a Malú

