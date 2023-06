"Nada que ver, no es él": Las nuevas fotos de Luis Miguel que generan polémica en las redes sociales

06 jun. 2023 - 19:00 hrs.

El legendario intérprete mexicano Luis Miguel reapareció en un evento público sorprendiendo a sus fanáticos. El artista aterrizó en París, Francia, el pasado fin de semana, para asistir a la boda de Daniel Clará, hijo de la diseñadora Rosa Clará.

Las imágenes de esta visita desataron una gran polémica. La apariencia actual del intérprete de “La Incondicional” parece haber cambiado considerablemente, lo que puso a especular a las redes sociales.

Ir a la siguiente nota

Esto ocurre poco antes de sus nueve conciertos en Chile, pautados para agosto con la gira “Luis Miguel Tour 2023”.

Las nuevas fotos de Luis Miguel en París

A través de las redes sociales, la periodista Pilar Castaño compartió registros del matrimonio del hijo de la diseñadora española. Allí, posteó dos imágenes junto a Luis Miguel, que desataron las primeras reacciones.

"El Sol de México" aparece sonriente luciendo sus dos outfits elegantes para la ceremonia y lo que parece ser la recepción, respectivamente.

Los comentarios destacaron su cambio de peso: “Increíble aspecto. Estoy de acuerdo que tiene 53, pero eso es algo más"; "Muy bien el reemplazo, nada que ver, no es él"; "¿Qué se hizo? Le cambió la cara"; "No es Luis Miguel, se ve diferente”; "...realmente hay algo en los ojos que pareciera no es él”; y "Es Luis Miguel con 53 años, más flaco y con una vida de artista".

Al evento asistió en compañía de su actual novia, Paloma Cuevas. No obstante, no hubo registro de sus acercamientos.

Todo sobre Famosos