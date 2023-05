"El verdadero poder viene de la confianza": Karol G emite mensaje de amor propio mientras brilla en una nueva portada

Karol G no para. La cantante colombiana lanzó este año su nuevo disco "Mañana será bonito"; se presentó en el Festival Viña del Mar; cumplió su sueño de cantar con Shakira; acaba de estrenar un Tiny Desk Concert y ahora posa para la portada de la revisa ELLE USA.

WOW! @karolg covers the June/July issue of @ELLEmagazine ✨ I am so personally proud of this cover, as it is so wonderful to celebrate such a compassionate, talented, and fabulous Colombiana such as @karolg, whose music has broken so many records. Read here:… pic.twitter.com/kN17muWUAU