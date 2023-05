Asegura que mandó a su equipo a acosarlo: Anuel AA nuevamente arremete contra Feid y lo trata de "celoso"

19 may. 2023 - 08:00 hrs.

Un nuevo capítulo se suma al enfrentamiento público que mantienen Anuel AA, Feid, mejor conocido como Ferxxo, y Karol G.

Para entender por qué Anuel AA está atacando a Feid, esto se debe a que el colombiano estaría en una relación con Karol G.

Y Anuel AA aún estaría enamorado de la intérprete de "Tusa", pese a que ya terminaron su relación hace más de dos años, y él en este tiempo ha tenido dos hijas con mujeres diferentes.

Anuel AA afirma que lo están acosando

A través de redes sociales, Anuel disparó contra Feid, acusándolo de estar orquestando una campaña de acoso en su contra.

"Ja ja ja ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipito ah, cabr**, acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia por noticia y canción por canción. La reina (Karol G) me arrastró je je y lo vio el mundo entero... pero ella y yo hace tiempo ya hablamos eso y quedamos súper bien", indicó.

Luego, agregó que "así que fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada, esa campañita de acoso, esas noticias no vienen de la reina... eso es ustedes ya saben quién, celoso o con su equipito que la mandó a hacer, eso no es la reina, no se dejen engañar en las redes".

Por otra parte, aseguró que antes que la colombiana lanzara la canción "TQG", ellos ya se habían reconciliado. "Cuando digo que hablamos y quedamos súper bien, fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos. Y todo eso fue antes de que saliera 'TQG', que ya estaba grabada. No se dejen manipular, los amo", cerró.

Cabe precisar que ni Feid ni Karol G han respondido a todos los ataques que han recibido de parte de Anuel AA, los cuales suman ya varias semanas.

