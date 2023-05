"Vi cosas muy tristes": La protagonista de "Matilda", Mara Wilson, afirma que la película le arruinó la vida

21 may. 2023 - 21:30 hrs.

Cuando tenía tan solo nueve años, Mara Wilson se hizo conocida mundialmente por interpretar a "Matilda", cinta que cuenta la historia de una niña genio que desarrolla telequinesis (la habilidad de mover objetos con la mente).

Ahora, con 35 años, la mujer reveló cómo la película arruinó su carrera personal y artística, obligándola a abandonar el mundo de la actuación.

¿Qué dijo la actriz?

“Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea. Vi lo que publicaban en internet cuando tenía 12 años y vi cosas muy tristes", aseguró.

"La gente no se da cuenta de lo que pesa hablar de manera constante con la prensa”, agregó Wilson en entrevista con el medio británico The Guardian.

"Esperaban que fuera Matilda"

“Vi que estaban decepcionados de que yo no fuera tan inteligente, bonita, agradable, como esperaban que fuera. Creo que esperaban que fuera Matilda, y ella es maravillosa, pero no es real".

"Ella es brillante en todos los sentidos. Es inteligente, amable y poderosa. Luego me conocieron a mí, esta adolescente nerd e incómoda que a veces se enojaba, pero ni siquiera podía canalizar su ira en poderes”, declaró la mujer.

Finalmente, Mara Wilson se alejó de la actuación para dedicarse por completo a la escritura. Si bien sigue aceptando algunos papeles esporádicos, sobre todo como dobladora, la mujer asegura que no está segura si debería volver a grabar películas: "Me he definido durante mucho tiempo a través de los demás, de los medios y de la industria de Hollywood, en lugar de definirme por mí misma", finalizó.

