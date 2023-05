Afirman que abogados de Piqué estudian acciones legales por aparición de sus hijos en nuevo videoclip de Shakira

Shakira podría adentrarse en un nuevo asunto legal. Con su reciente lanzamiento del videoclip de “Acróstico” junto a sus hijos, Sasha y Milan, la intérprete estaría siendo cuestionada por los abogados de Gerard Piqué y se conocieron sus primeras apreciaciones.

Según comunicó el medio español Vanitatis, los motivos de este nuevo desencuentro tienen que ver con el desconocimiento de Piqué antes del lanzamiento del tema. ¿Qué opinaron al respecto?

La polémica de “Acróstico” podría situarse en un plano legal debido a que su video fue grabado en la propiedad donde los hijos de Shakira vivieron durante años con ella y Piqué. Todo esto, sin el permiso de este último.

.@shakira's "Acróstico" enters the top 10 on the global Spotify chart for the first time ever at #9 with 3.494 million streams. pic.twitter.com/fUHzSIxfey