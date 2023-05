"Cuando sientas el viento en la cara, soy yo": La emoción de Margarita al ver el último mensaje que le dejó Baltazar

10 may. 2023 - 20:16 hrs.

Uno de los momentos más emotivos del final de "La Ley de Baltazar" ocurrió al comienzo del capítulo, cuando Margarita (Amparo Noguera) oyó el audio que le envió Baltazar (Francisco Reyes).

Recordemos que Baltazar, en vida, grabó para cada uno de sus familiares un mensaje personalizado, en el cual expresaba sus últimos sentimientos y voluntades.

"Cuando sientas el viento en la cara, soy yo"

Margarita, sola en su pieza, tomó su celular y comenzó a verlo. "Escúchame bien. Ay, Margarita, sé que cuando estés viendo este video te van a caer unos lagrimones. Lo sé, porque además, me lo merezco", partió diciendo el fallecido Baltazar.

"Pero no, dame una sonrisa, una sonrisa de esas tuyas, una sonrisa de esas preciosas, de esas que llenan de alegría todo el espacio. Esa. Muy bien. Ay, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Ese nombre es como burbujitas en el agua. Margarita, te amo mucho. Y a pesar de que nos costó tanto estar juntos, todo valió la pena", añadió el personaje de Francisco Reyes.

Luego, agregó que "tenemos la alegría de tener un hijo juntos, maravilloso. El Luquitas (Francisco Dañobeitía), cuídalo mucho. El Lucas tiene una parte mía, va a estar contigo, así que ahí tienes para recordarme. Además, tiene tu mirada, ese brillito en los ojos, igual que tú".

Mientras a Margarita no paraban de correrle las lágrimas por su cara, Baltazar seguía hablándole a su amada. "Cuando andes por el campo, cuando andes por ahí en esos lugares que caminamos tantas veces juntos, siempre voy a estar por ahí, escondido detrás de un árbol (...) yo te voy a estar acompañando, no siempre, para no jotearte tanto, porque también es fome", añadió.

"Cuando sientas el viento en la cara, soy yo. Cuando sientas al chucao cantar, también. Te amo mucho, y cada vez que sonrías, te voy a amar más. Chao", se despidió Baltazar.

Eso sí, antes de cerrar completamente el video, le contó un chiste a su amada. "Yo no sé dónde voy a andar cuando estés viendo este video, pero si me llego a encontrar con el barbón de tu jefe, le voy a mandar una buena puteada por haberme sacado de tu lado. ¿Vale?, tengo tu permiso", concluyó, refiriéndose a Dios y el pasado de Margarita como monja.

