"El famoso chanta": El pequeño Damián encara a Alonso avergonzando a su madre en 'Como la vida misma'

10 may. 2023 - 21:42 hrs.

En el capítulo de este miércoles de "Como la vida misma", vimos que Soledad (Sigrid Alegría) tuvo la tercera cita con Alonso (Diego Muñoz).

Ambos fueron a compartir una romántica cena, la cual no terminó en el esperado primer beso de la pareja, aunque quedaron encaminados a aquello.

"El famoso chanta de Tinder"

Alonso no se pudo resistir a que ocurriera dicho momento, por lo que, al finalizar el episodio, un día después de la cita, llegó hasta la casa de Soledad con una muy buena excusa: devolverle el brazalete que ella dejó por accidente en su auto.

"Me la voy a poner mañana para la suerte, y me voy a acordar de que tú me la viniste a dejar", le agradeció Soledad a Alonso, quien ahora redobló la apuesta de conquista y le llevó regalos al hijo menor de ella, Damián.

No obstante, este último, quien al parecer no se dio cuenta que el pretendiente de su madre le mandó un presente, y tras verlo en la reja de su casa, decidió salir a encararlo.

Damián encarará a Alonso en pleno coqueteo con su madre

"Así que este es el famoso chanta de Tinder", le dijo el niño a Alonso, justo en el momento en el cual le iba a dar un beso a Soledad.

¿Qué pasará ahora en la teleserie? Esto lo conoceremos en el próximo capitulo de "Como la vida misma", el cual ya se encuentra disponible en MegaGO, la app de Mega donde puedes ver todas las teleseries de nuestra señal por adelantado, a solo $2.990 mensuales.

