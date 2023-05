"Que sea para siempre": Así fue el emocionante matrimonio de Margarita en "La Ley de Baltazar"

02 may. 2023 - 21:49 hrs.

Tras años de estar enamorados, y habiendo superado los contratiempos de la lancha que la movilizaba, finalmente Baltazar (Francisco Reyes) y Margarita (Amparo Noguera) pudieron casarse en "La Ley de Baltazar".

La exreligiosa llegó varias horas más tarde producto de quedar varada en medio del mar, provocando en Baltazar una crisis nerviosa que afortunadamente no pasó a mayores, ya que el personaje de Reyes temía lo peor.

Ir a la siguiente nota

Mariano se reconcilió con Margarita

En concreto, Baltazar creía que Mariano (Gabriel Cañas) fue quien convenció a Margarita de no casarse con él. No obstante, la novia no cedió ante la presión del hijo mayor de su ahora esposo.

De hecho, Mariano, en un acto de madurez, fue quien llevó al altar a su tía, sorprendiendo a todos los presentes y emocionando a su padre.

Mariano llevará a su tía al altar

Luego de una bendición del cura, los novios se dieron los votos demostrando todo el tiempo que esperaron porque llegase este momento.

"Le pido a Dios que sea para siempre. Te amo", es la tierna declaración que en los votos le da Margarita a Baltazar, justo antes de dar el "sí", que selló la unión entre ambos.

Baltazar y Margarita besándose tras la ceremonia

A modo de reflexión, Mariano, tras la ceremonia, hizo un sincero mea culpa, reconociendo el aporte de Margarita en haberlo hecho cambiar no solo a él, sino que también a sus hermanos.

"Fue Margarita, ella fue quien abrió nuestros ojos y nos hizo entender que mi papá es de acá (Cochamó), es de esta tierra. Y también nos hizo entender que lo más importante son las relaciones humanas (...) estoy seguro de que si mi mamá está por ahí viendo ese momento, ella está feliz y está tranquila", cerró, antes de pedir un fuerte aplauso para ambos.

Asimismo, también aprovechó de presentar por primera vez a Óscar (Antonio Altamirano) como su pareja, pidiéndole además matrimonio en la fiesta, algo que él aceptó.

Revisa la emocionante escena

Todo sobre La Ley de Baltazar