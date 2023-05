"Soy fiel admiradora tuya": Joven fan de Neme y del 'Mucho Gusto' fue invitada al estudio del matinal

02 may. 2023 - 15:00 hrs.

La mañana de este martes 2 de mayo, en el "Mucho Gusto", Danilo Villegas, uno de los periodistas que se encontraba en la comuna de Providencia, se encontró con Camila, una joven fanática del matinal.

Hablándole directamente a José Antonio Neme, la joven indicó: "Yo iba trayecto a mi trabajo y paré porque me encantas, soy fiel admiradora tuya (...) veo 'Mucho Gusto' solamente por ti".

Ir a la siguiente nota

Neme quedó encantado con sus palabras y, para agradecerle, le ofreció una "Mega Experiencia" personalizada, con la cual ella pudo conocer las instalaciones de Mega durante esta jornada junto a su madre.

Camila en el "Mucho Gusto"

A eso de las 10:45 de la mañana, Camila llegó junto a su madre al estudio del "Mucho Gusto", en el cual pudo expresarle a todo el equipo del matinal lo feliz que estaba por haber logrado visitar el programa que todas las mañanas ve.

En la entrevista, aprovechó de contar algo de su vida, como usuaria del Metro y del transporte público metropolitano en silla de ruedas.

Camila es fan del "Mucho Gusto"

"En Tobalaba hay ascensores malos y los que están buenos, están en mal uso por la gente. Es un tema en realidad", sentenció, agradeciendo a su madre quien se encarga de trasladarla ida y vuelta todos los días. "Ella es la que me ayuda a alegar cuando la gente no respeta. A mí me da lata, me amarga a mí el día", indicó.

Volviendo al tema original que causó su visita al "Mucho Gusto" —su fanatismo por Neme—, explicó que lo que más le gusta del animador es "su personalidad", ya que no teme a decir las cosas de frente, a su juicio.

Revisa el momento

Todo sobre Mucho Gusto