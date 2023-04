Lisandra Silva reaparece con Raúl Peralta luego de meses y tras rumores de separación: "Qué lindo verlos juntos"

19 abr. 2023 - 14:30 hrs.

Durante varios meses se mantuvo el rumor de que Lisandra Silva se encontraría separada del padre de sus dos hijos, Raúl Peralta.

Hace algunos días, la empresaria alzó la voz ante dichos comentarios y negó que haya terminado su relación con el bailarín.

"Me cansé de desmentir en redes sociales. Cada vez que desmiento en redes sociales sinceramente no le interesa a nadie (...) Raúl y yo estamos juntos, vivimos juntos", aseguró en un programa virtual con la influencer KeverStar.

Vuelve a publicar foto con Raúl

La mañana de este miércoles 19 de abril, Lisandra publicó un carrusel de fotografías en las que parece junto a Raúl en la academia Power Peralta Dance Studio.

El motivo de las imágenes, según adelantó la influencer, tiene relación con el lanzamiento de un video la noche de este miércoles.

"ESTA NOCHE VA A ARDER TROYA. A las 21:00 subiré el video oficial EXPRESS. Pon la alarma", escribió en la descripción de la publicación.

En el texto también tuvo tiempo para enviarle un mensaje a su pareja: "You are my Jay Z y yo tu Beyoncé!", indicó, para posteriormente etiquetarlo.

La última vez que se había visto a Raúl en las publicaciones de la influencer fue el 30 de diciembre pasado, cuando ella compartió un compilado de imágenes de los besos de 2022.

La reciente publicación no dejó indiferente a los seguidores de la empresaria, quienes tuvieron varios mensajes para la pareja: "Y que soporten los inventadores de cahuines", "me caen bien Uds", "qué lindo verlos juntos" y "me recordó al primer video juntos dónde nació el amor", fueron algunos de los comentarios del posteo.

