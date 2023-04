"Hemos tenido problemas": Lisandra Silva aclara si sigue o no junto a Raúl Peralta tras meses de rumores

11 abr. 2023 - 09:10 hrs.

Desde hace varios meses, existe en algunos medios de farándula el rumor que apunta a que Lisandra Silva se encontraría separada de su prometido y padre de sus dos hijos, Raúl Peralta.

Para ponerle punto final a estos trascendidos, Lisandra decidió alzar la voz en un programa virtual con la influencer KeverStar.

¿Lisandra sigue con Raúl Peralta?

Tras ser consultada directamente por la entrevistadora sobre el estatus actual de su relación, Lisandra calló un segundo y luego decidió aclarar todo.

"Me cansé de desmentir en redes sociales. Cada vez que desmiento en redes sociales sinceramente no le interesa a nadie (...) Raúl y yo estamos juntos, vivimos juntos", sentenció.

Lisandra Silva y Raúl Peralta

Luego reconoció que "hemos tenido problemas como todas las parejas, yo creo que eso está hasta demás decirlo, hay momentos en que quizás estamos medios peleados, viviendo juntos, y no me dan deseos de subir ninguna foto y a él no le da deseo de subir ninguna foto mía, son cosas de pareja".

"A las personas les interesa más escuchar, creer o compartir una historia de quiebre, finalización de romance, infidelidad (...) a la gente le gusta leer eso", lamentó, sobre los rumores que abundan en redes sociales por estos días sobre su relación.

"La gente debería respetar lo que uno quiere subir o no quiere subir", cerró sobre el tema, haciendo un llamado a no sacar conclusiones apresuradas sobre su vida, a partir de —por ejemplo— el hecho que no publique fotos con Raúl constantemente.

