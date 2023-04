"¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?": Piqué se refiere al "beef" que le lanzó Shakira en su canción

02 abr. 2023 - 19:00 hrs.

Al parecer, la conversación sobre la exitosa canción de Shakira con Bizarrap aún no ha terminado. Esta vez fue el mismo Gerard Piqué el que decidió, de manera indirecta, referirse a la composición del DJ argentino con la artista colombiana en un live de Twitch de uno de los equipos de la Kings League.

Piqué y Shakira se separaron después de más de diez años de relación debido a una infidelidad del futbolista español con su actual pareja, Clara Chía.

Shakira, como ya lo ha hecho en rupturas amorosas previas, transformó su dolor en creaciones musicales, dedicándole varias canciones a Piqué. Una de ellas fue la "BZRP Music Sessions #53", donde habla sobre cómo su pareja no estaba a su altura y cuyo video ya acumula casi los 500 millones de visitas.

"No pensamos en las consecuencias"

El entrevistador, Gerard Romero, le preguntó sobre qué opinaba de los ataques que recibe la gente que le va bien y Piqué respondió que “la envidia es lo que reina en este país y tú tienes que estar por encima de esto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, sí lo que tú hagas. Tú lo que puedes hacer es vivir tu vida”.

Luego, ahondó y dijo que "el tema de tirar beef, o sea, está muy bien y es la moda y es el zasca y todo, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente que le tiras el beef".

"Queda muy bien a título personal, te aplaudirá todo el mundo, 'la put(...) ama', no sé, pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que luego [digan] 'oh, nos hemos pasado'? La gente, tío, la verdad, yo estoy muy decepcionado de lo que es la sociedad en sí", aseveró.

"Hoy iniciamos un nuevo capítulo"

Por su lado, Shakira ya emprendió hoy su vuelo de Barcelona a Miami junto a sus dos hijos; Sasha y Milán Piqué, lugar donde se establecerá de manera definitiva.

En su cuenta de Instagram, la cantante escribió que "me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar".

"Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", agregó.

"Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!", cerró.

Captura Instagram

Todo sobre Shakira