Así es la lujosa mansión que vendió Brad Pitt en 39 millones de dólares: Vivió allí junto a Angelina Jolie y sus hijos

29 mar. 2023 - 15:00 hrs.

El reconocido actor hollywoodense Brad Pitt vendió la mansión de California, en Estados Unidos, donde vivió durante años junto a su exesposa, Angelina Jolie, y los seis hijos que tuvieron como familia.

La pareja comenzó su relación en 2005, luego de la controvertida separación del actor con Jennifer Aniston, quien fue su esposa entre 2000 y 2005.

Jolie y Pitt tuvieron seis hijos, tres biológicos y tres adoptivos.

La pareja contrajo matrimonio el año 2014 en una ceremonia privada, y la actriz solicitó el divorcio en 2016, apuntando a "diferencias irreconciliables". El 2019 firmaron la mediática separación.

AFP (Archivo)

Así es la mansión que vendió Brad Pitt

El medio estadounidense TMZ reveló que Brad Pitt vendió la propiedad donde vivió por años junto a Jolie y sus seis hijos, en 39 millones de dólares, más de 30 mil millones de pesos chilenos.

Dicho inmueble lo adquirió hace casi 30 años, específicamente en 1994, por la suma de $1,7 millones de dólares (más de 1,3 mil millones de pesos chilenos).

Además de haber sido el hogar de esta familia de celebridades, la casa cuenta con mucha historia. Su construcción se llevó a cabo en 1910 por un magnate petrolero e, incluso, el músico Jimi Hendrix escribió allí el tema "May This Be Love".

TMZ

Brad Pitt adquirió la vivienda a otra actriz, la estadounidense Cassandra Peterson, reconocida por su personaje de "Elvira" en "Elvira: Mistress of the Dark".

La casa tiene una dimensión de 6.700 pies cuadrados (más de 622 metros cuadrados) y cuenta con sala de patinaje, sala de cine, salón de baile, garaje para motocicletas, y una casa de piedra.

La mansión está rodeada de inmensos jardines y se emplaza en la exclusiva comunidad de Hollywood Hills.

Mientras fue su propietario, el actor utilizó todos sus dotes arquitectónicos y fue parte fundamental del diseño y construcción de nuevas zonas del inmueble, además de la remodelación de sitios ya existentes.

Conoce más detalles sobre la mansión de Brad Pitt

Todo sobre Famosos