Las impactantes fotos de Jennifer Aniston tras revelar su lucha por ser madre: "Estaba dándolo todo por ello"

10 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Jennifer Aniston acaba de hacer por primera vez una reveladora confesión sobre su vida personal: la actriz estadounidense intentó sin éxito durante muchos años convertirse en madre.

Con 53 años y sin miedo a nada, la protagonista de “Friends” habló sin ningún tipo de complejo sobre esta etapa de su vida, en una entrevista que concedió a la revista estadounidense Allure.

La actriz confesó que fue muy doloroso y que todo lo vivió en silencio, mientras se enfrentaba a las especulaciones que se tejían acerca de ella y cómo supuestamente solo le importaba su carrera de éxitos.

"Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a fertilización in vitro, tomando tés chinos, de todo. Estaba dándolo todo por ello. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Ese barco ya zarpó", dijo la actriz.

Las fotos de Jennifer Aniston en Allure

La exesposa de Brad Pitt asegura que en la actualidad se siente bien y que no tiene ningún remordimiento al respecto, y que ha aceptado el hecho de que nunca podrá concebir.

"Me siento lo mejor en quien soy hoy, mejor de lo que me sentí a los 20 y 30 incluso, o a mediados de los 40”, señaló.

Como una alegoría de lo bien que se encuentra, la actriz también fue la protagonista de una impactante sesión fotográfica, en la que demostró seguridad y madurez.

Jennifer Aniston se veía increíble en la portada de la nueva edición de Allure con un revelador microbikini de color negro de Chanel, con el icónico logo CC de la colección primavera 1997. Mientras sus mechones de pelo suelto caían por encima de sus hombros, presumía de sus abdominales.

Envuelta en su confianza, Aniston también posó con un vestido de amplios recortes a los lados y un escote de impacto en la espalda, de Aisling Camps.

La reconocida artista, en una pose más familiar, aparece con un sujetador en tela blanca satinada que combinó con un pantalón holgado y de bota acampanada de Dior, mientras posa con uno de sus perros.

La actriz también compartió cómo fue el trascámara, con el que mostró su preparación para la sesión fotográfica.

