¿Qué pasó?

La actriz estadounidense Angelina Jolie confesó haberse sentido muy mal luego de su divorcio con el actor Brad Pitt. A cuatro años de la separación, pudo hablar con tranquilidad sobre el asunto.

“No reconocía en lo que me había convertido, me sentía insignificante”, explicó Jolie tras reconocer la difícil etapa que llegó al punto de afectar su salud.

Sin embargo, asegura que el momento sirvió para dejarle una enseñanza a sus hijos, según publica la revista de variedades Elle.

“Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí”, manifestó.

La intérprete asegura que ella y su familia aprendieron que, a pesar de las circunstancias, existe la renovación y se puede volver a ser feliz.

Para la actriz, en estos momentos, la prioridad son sus hijos y sus decisiones giran en torno a ellos. “Soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político”, dijo.

Confesó que la relación con Pitt ha ido mejorando cada día y ya tienen un acuerdo en relación a los cuatros hijos que tiene con el actor: Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara y Maddox.

Brad y Angelina culminaron su relación en el 2016, luego de 12 años de matrimonio y de ser considerada una de las parejas más sensacionales del espectáculo hollywoodense.

A la gran pantalla

A pesar de que Jolie se ha dedicado a su familia durante los últimos años, no descarta la idea de volver a la gran pantalla cuando las cosas mejoren.

Además, la protagonista de Maléfica indicó que no abandonará sus labores sociales. “Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan. Hago un esfuerzo por vivir estas experiencias porque es parte de mi formación como ser humano”.